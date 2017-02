Rischio idrogeologico: Quadronna e Fosso Zocca non fanno più paura

Vedano Olona - sistemazione Fosso Zocca e Quadronna

Diminuisce il rischio idrogeologico a Vedano Olona, grazie ad una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio realizzati in questi mesi.

Le criticità che si sono manifestate nel corso degli anni riguardano le zone lungo le quali scorrono il Torrente Quadronna ed il Fosso Zocca.

“Su un primo tratto del Torrente Quadronna, zona nel quale da tempo era bloccato l’accesso ad una importante stazione di pompaggio in località Marone, è stato messo in opera il ripristino dell’arginatura con scogliera rocciosa – spiega una nota dell’Amministrazione comunale – che ha consentito anche di ricreare un tratto di strada percorribile per la manutenzione. Intervento importante del valore di 60.000 euro. Ben presto, grazie alle opere di compensazione di Pedemontana, anche la pista ciclopedonale che scorre in valle verrà ripristinata e messa a nuovo”.

Anche l’area del Fosso Zocca è stata interessata da un grosso intervento di manutenzione straordinaria: “Nella seconda parte dell’anno si è provveduto a realizzare un prezioso intervento lungo il tratto del Fosso Zocca fino all’imbocco presente in zona San Siro, quartiere molto popoloso, che negli anni novanta ed inizi del 2000 ha vissuto parecchie vicissitudini negative proprie legate alla piena della roggia esondata più volte. Qui, grazie ad un contributo per un bando vinto in Provincia di Varese che ha consentito di recuperare buona parte dei 45.000 euro dell’investimento, si è provveduto a pulire il sedime del fosso, a ripristinare le arginature, a realizzare delle paratie lungo tutto il torrente per consentire un miglior uso delle vasche di laminazione presenti a monte in caso di eccessi di portata. Un intervento prezioso che ha visto anche il ripristino di una parte di sentiero che vi correva di lato eroso dalle forti precipitazioni degli ultimi anni”.

Infine continua il lavoro sulla parte organizzativa del capitolo prevenzione: “Lunedì 30 gennaio – spiegano ancora gli amministratori vedanesi – si è svolta per la prima volta a Vedano Olona un’esercitazione della Protezione Civile “per posti di comando”: questo tipo di esercitazione serve per verificare l’attivazione dei centri operativi e la rete di telecomunicazioni in caso di allerta o emergenza. E’ stato dunque testato il coordinamento delle azioni per gestire ogni tipo di criticità secondo le Fasi Operative stabilite dal Piano di Emergenza”.

“Un’iniziativa che discende da un preciso impegno del consiglio comunale in seguito ai tragici fatti del Centro Italia e primo passo necessario per la prevenzione di un’eventuale emergenza, in particolare in campo idrogeologico. Un tema sensibile per il nostro territorio e su cui non a caso l’Amministrazione di Vedano Viva è molto attenta, tenuto conto dei diversi investimenti effettuati in questi anni del suo mandato. Si continuerà pertanto in questa direzione convinti che i soldi spesi in prevenzione e messa in sicurezza sono il miglior investimento per un futuro sereno per la nostra comunità”.