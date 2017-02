Risurrezione Uyba: Busto non dà scampo a Bergamo

trofeo mimmo fusco

Tornano a volare le farfalle della UYBA che in una Palayamamay gremito, stendono la Foppapedretti Bergamo per 3-0 (25-22, 25-20, 25-19) con una prestazione solida, che ha mostrato un gruppo unito e sorrisi sui volti delle giocatrici, una settimana dopo la fragorosa caduta con il Club Italia.

Crisi superata quindi? Forse é presto per dirlo, però stavolta le biancorosse hanno tutte disputato una buona prova, imponendosi in un primo set tiratissimo, vincendo bene il secondo e riuscendo a recuperare una situazione di svantaggio (14-19) nel terzo. Che il vento sia cambiato lo dimostra anche il fatto che MVP della serata sia Martinez, autrice di 21 punti (53% positivo), seguita da Diouf 20 (46%). Dall’altra parte della rete buona prestazione per Gennari (13 punti, 50%), seguita da Partenio (12, 41%). Bene a muro la UYBA con 12 punti in questo fondamentale contro i 6 di Bergamo.

A fine partita coach Mencarelli è sorridente e soddisfatto della prova di tutta la squadra: “Senza dubbio sono soddisfatto questa sera. Questo risultato ci fa bene come gruppo anche per come lo abbiamo conseguito. Oggi abbiamo variato molto i colpi e abbiamo pensato ai meccanismi del nostro gioco. Due vittorie per 3-0 in pochi giorni ci danno fiducia anche in previsione degli impegni della prossima settimana. Oggi sono particolarmente contento del risultato perché è stato costruito sul nostro profilo di squadra”.

Rigenerate dalle vittorie in CEV e contro Bergamo, le biancorosse sono attese mercoledì 15 dal turno infrasettimanale di campionato contro Casalmaggiore.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile in regia, Diouf opposto, Fiorin e Martinez in banda, Berti e Pisani al centro, Witkowska libero.

Il primo set inizia in equilibrio, poi Bergamo prova a scappare (5-7) e sul 7-11 Mencarelli ferma il gioco per spezzare il ritmo. Al rientro in campo il doppio ace di Guiggi fa temere il peggio ma le padrone di casa non ci stanno e grazie agli attacchi di Martinez e Diouf, ritrovano il vantaggio (17-16). Il finale di set è al cardiopalma ma Diouf chiude il conto sul 25-22.

Nel secondo parziale la UYBA va subito sul 3-0 ma Sylla e compagne recuperano subito. Le due formazioni in campo danno spettacolo, in una sfida che entusiasma il pubblico sugli spalti. Signorile sfrutta bene tutte le sue attaccanti e sul 15-11 è coach Lavarini a fermare il gioco. Al rientro in campo le biancorosse mettono la quinta e Martinez chiude 25-20.

Nel terzo set Bergamo prova subito a riaprire i giochi portandosi sullo 0-4 e Mencarelli ferma subito il gioco. Diouf prova a caricarsi la squadra (4-5) ma le orobiche aumentano ancora il vantaggio (4-7). La partita si accende ancora di più e si lotta punto a punto ma le ragazze di coach Lavarini scappano sul 14-18 costringendo la panchina bustocca a utilizzare anche il secondo time out. Al rientro in campo le farfalle sembrano reagire e sul 17-19 è Bergamo a chiedere il time out. Si torna in parità sul 19-19 e le bustocche aumentano la pressione in attacco sulle bergamasche che cedono e il tabellone segna 25-19.

Unet Yamamay Busto Arsizio-Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)

Busto Arsizio: Stufi, Signorile, Cialfi ne, Spirito (L), Fiorin 8, Witkowska (L), Martinez 21, Badini, Vasilantonaki ne, Diouf 20, Moneta 1, Berti 5, Negretti, Pisani 5.

Bergamo: Mori, Santana Pinto (L), Partenio 11, Popovic ne, Gennari 12, Cardullo, Guiggi 9, Venturini ne, Paggi 6, Lo Bianco 1, Sylla 9.

Arbitri: Bassan e Cappello.

Note. Busto: battute sbagliate 4, ace 2, muri 12. Bergamo: battute sbagliate 5, ace 1, muri 6. Durata set: 27’ 26′ 26′. Spettatori: 3525