Ritardi Poste, l’impegno: “Servizio regolare in tre settimane”

Si è svolto venerdì mattina in Prefettura l’incontro chiesto dalla Provincia di Varese con Poste Italiane. Alla riunione ha partecipato anche Regione Lombardia.

Il confronto era stato richiesto settimana scorsa in seguito a un periodi di pesanti ritardi e disagi che si sono verificati in diversi comuni della provincia di Varese. In pochi giorni il presidente della Provincia Gunnar Vincenzi e il capogruppo di “Civici e Democratici” Paolo Bertocchi hanno raccolto segnalazioni da 46 comuni.

“Poste Italiane ha ammesso che per una carenza di organico si sono accumulati enormi ritardi – spiega Bertocchi a fine incontro -. Ci hanno informato di aver assunto circa 40 persone addette alla distribuzione “.

Rispetto ai tempi di risoluzione dei ritardi “Poste ha preso l’impegno di riportare la situazione alla normalità in tre settimane – continua il capogruppo in Provincia -. Abbiamo consegnato loro tutte le segnalazioni e vigileremo sugli sviluppi”.

“Vista anche la presenza di Regione Lombardia all’incontro di questa mattina – conclude Vuncenzi -, abbiamo preso la decisione di continuare a monitorare la situazione, tanto più che alcune segnalazioni di disguidi stanno ancora arrivando in Provincia. Ora aggiornerò tutti i sindaci sull’esito dell’incontro e rinnoverò loro l’invito, qualora si verificassero altre situazioni critiche, a segnalarle con prontezza».