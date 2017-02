Roberto Bertoglio: “La consulta deve allargare la partecipazione”

sdr

Roberto Bertoglio si candida per la Consulta Sciarè-Cedrate: classe 1961, quality manager in un’azienda di Milano, è anche direttore del coro della parrocchia del quartiere di Sciarè. Come mai ha scelto di candidarsi? «Ho partecipato alla riunione di presentazione e in quell’occasione c’erano solo due persone dello Sciarè. Mi sono detto: possibile che non riusciamo a far sentire la nostra voce? Io non ho mai fatto politica, in questo caso ho scelto di candidarmi perchè posso farlo come semplice cittadino».

VareseNews proporrà le interviste ai candidati delle Consulte Rionali Gallarate: clicca qui per quelle già pubblicate

Quali sono i problemi principali da affrontare? «Prendo come piccolo riferimento un tombino malmesso vicino all’ingresso della via della stazione: son passate giunte di tutti i colori e il tombino imperfetto è ancora lì. Allora lo scopo della Consulta dev’esser render partecipi i cittadini e far sentire la voce dei residenti. Il mio obbiettivo primario è far partecipare i cittadini: dobbiamo costruire insieme le priorità per il quartiere. Dallo sporco alla questione dei parcheggi, alla presenza di ladri, ci sono tanti elementi da discutere tra tutti i cittadini. “Riscopriamo la voglia di stare insieme, di confrontarci per trovare soluzioni”: la consulta non deve essere ristretta, ma occasione per allargare la partecipazione. Fossero anche solo 20-30 persone che partecipano sarebbe un primo risultato».

Tra i temi sollevati la sicurezza e «la questione del parcheggio dei pendolari»: «così com’è oggi, lo Sciarè non è un quartiere vivibile». Bertoglio ha in mente anche un primo strumento di confronto: «Ho predisposto un gruppo su Facebook, pronto da lanciare, “Sciarè, la voce dei cittadini”. Non i soli consiglieri ma tutti i cittadini: i cittadini segnalano sul gruppo, la Consulta elabora le priorità.