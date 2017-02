Rolex per vincere l’asta, imprenditore in manette

Arma (giocattolo) in pugno si erano appropriati di 36 mila euro all'interno dell'ufficio postale di Rescalda, frazione di Rescaldina, ma sono stati subito arrestati dai carabinieri di Legnano e di Desio

Nella mattinata i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un imprenditore edile di Cassano Magnago, Sebastiano Patti.

L’indagine dei militari dell’Arma è partita dalla denuncia di un curatore fallimentare nel mese di maggio del 2016 era stato raggiunto nel suo ufficio dall’arrestato. L’uomo, un 59enne pregiudicato, originario di Alcamo (Trapani) che all’epoca si trovava in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, si era recato presso lo studio della vittima, un commercialista di Gallarate, chiedendogli informazioni circa gli immobili di proprietà di un società di cui il commercialista stava trattando il fallimento. Nonostante il cortese rifiuto della vittima l’imprenditore aveva insistito, rincarando la dose ed arrivando subito al nodo centrale della questione: interessato a due capannoni oggetto della procedura fallimentare, chiedeva al curatore di agevolare l’asta per farglieli acquistare, promettendogli due Rolex Daytona o, in alternativa, la somma di 300 mila euro in contanti.

Il commercialista l’ha invitato ad uscire dal suo studio e, estrapolate le immagini dall’impianto di videosorveglianza dei suoi uffici, ha consegnato il tutto agli inquirenti, sporgendo denuncia come vittima di tentata corruzione. L’arrestato è stato raggiunto dal provvedimento di cattura mentre si trovava già detenuto presso la casa circondariale di Busto Arsizio.