“Rossa come il fuoco”: conoscere l’Uganda con un campo solidale

Una serata dedicata a chi ha sempre desiderato scoprire l’Africa e qualche volta ha sognato di partire per un’avventura a contatto con una realtà nuova e diversa.

L’associazione Good Samaritan Onlus con il patrocinio del Comune di Locate Varesino e la collaborazione della

Biblioteca comunale organizza per sabato 11 febbraio, alle 16.30, un incontro intitolato “Rossa come il fuoco”, durante la quale sarà possibile conoscere da vicino il progetto del Campo solidale 2017 in Uganda.

Un campo, dedicato in particolare ai ragazzi, durante il quale si potranno vivere molte esperenze: visitare i bambini di un orfanotrofio e fare animazione con i bambini di un ospedale, vivere un safari nel parco nazionale delle Murchison Falls, visitare una scuola ugandese, stare una giornata con una famiglia del posto e tanti importanti momenti di confronto con i membri della comunità locale.

Sono tante e tutte intense le attività proposte dall’associazione Good Samaritan ai giovani che decideranno di partire per il campo solidale previsto per la prossima estate , dal 27 luglio al 17 agosto 2017). Un’esperienza indimenticabile, che lascia il segno e che permette di sperimentare l’incontro con la cultura africana.

“Partire con un’associazione per un paese del terzo mondo significa conoscere la sua mission, la sua storia e il suo impegno – spiegano i responsabili di Good Samaritans – In quest’occasione saranno quindi presentati i progetti, attraverso video, slide show fotografici e testimonianze: da quelli storici, come il sostegno a distanza e la cooperativa per le donne vulnerabili, fino al Palm Garden, un bar-ristorante-pizzeria che servirà ai partner locali dell’associazione, i Comboni Samaritans of Gulu, per autosostenersi”.

Attraverso video sarà anche narrato il progetto della fattoria St. Anthony: un’azienda agricola creata proprio per andare incontro alle esigenze dei beneficiari dei progetti attraverso i quali l’associazione aiuta le persone svantaggiate. Ad esempio con la distribuzione di cibo e beni primari ai “bambini capo famiglia”: bambini o ragazzi che non hanno adulti di riferimento e devono prendersi cura dei loro fratelli. Ciò a cui infatti punta l’associazione, presente in Uganda dal 1999, è l’auto-sostenibilità.

Per rendere l’esperienza ancora più concreta, l’associazione porterà in esposizione i prodotti realizzati dalle donne della cooperativa Wawoto Kacel (che, in lingua locale, significa “camminiamo insieme”).

La pagina Facebook dove seguire l’associazione è GoodSamaritanOnlus, mentre sul sito internet si possono trovare tutte le informazioni sull’evento, sul campo e sui progetti: www.good-samaritan.it.

L’appuntamento è alle 16.30, sabato 11 febbraio nella Biblioteca comunale di Locate Varesino, in via Parini 1.