Rottamazione delle multe, pubblicato il regolamento

E’ stato pubblicato il regolamento per la “per la definizione agevolata delle multe”, un documento atteso dalle tante persone che non hanno ancora pagato multe e sanzioni ricevute e che adesso potranno mettersi in regola senza pagare -nella maggioranza dei casi- interessi e more.

Il consiglio comunale nell’ultima seduta ha infatti dato il via libera il regolamento che, recependo una normativa nazionale, consentirà ha chi ha pendenze aperte di mettersi in regola. «La legge prevedeva solo la rottamazione delle cartelle di Equitalia -ricorda il sindaco Emanuele Antonelli- ma con questo regolamento potranno essere rottamate anche le cartelle delle agenzie delle quali ci serviamo noi: Andreani Tributi e Ica».

Chi volesse aderire alla rottamazione lo dovrà fare in maniera autonoma entro il 31 marzo. Tutte le informazioni sul provvedimento le trovate cliccando qui mentre il regolamento completo può essere scaricato seguendo questo link.