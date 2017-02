Rubano sette piumini in un negozio, arrestati

maltempo piazza montegrappa apertura

Le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Varese, nel corso del fine settimana, sono state impegnate per alcuni furti avvenuti nei negozi del centro. Infatti, nonostante tutti gli esercizi commerciali siano ormai tutti dotati di sistema antitaccheggio, non passa giorno senza che gli agenti intervengano per persone sorprese a rubare.

Durante lo scorso fine settimana due pregiudicati italiani, uno di 48 e l’altro di 22 anni, entrambi senza fissa dimora, hanno pensato di averla fatta franca dopo aver rubato ben sette piumini eludendo il sistema antitaccheggio in un noto negozio della centralissima piazza Monte Grappa. Il loro atteggiamento sospetto con cui si sono allontanati per le vie del centro non è sfuggito all’occhio attento di un sovrintendente appena smontato dal turno di Volante. Il poliziotto ha immediatamente chiamato i colleghi in servizio con i quali ha fermato e controllato i due. Proprio da quel controllo è emerso che i 2 uomini avevano rubato ben 7 piumini, di cui due indossati sotto al loro giubbotto e altri 5 nei loro zaini.

Ormai smascherati, ai due ladri non è rimasto che ammettere che gli indumenti erano stati sottratti appunto nel negozio vicino. Dai successivi accertamenti gli operatori sono riusciti a risalire al negozio presso il quale la merce era stata rubata e al cui responsabile è stata restituita. Per i due ladri si sono aperte le porte del carcere e, dopo il processo con rito per direttissima, sono stati messi agli arresti domiciliari.