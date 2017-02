Rugby, musica e aperitivo vegan nel weekend del Circolo Gagarin

Inizia un altro weekend e come ormai da tradizione il Circolo Gagarin di Busto Arsizio si prepara ad aprire le sue porte. Anche questo fine settimana la struttura di via Galvani 2 propone un ricco calendario di eventi. Eccolo:

VENERDI’ 24 FEBBRAO – h. 21:00

Presentazione del libro su Jonah Lomu “L’uragano nero – Storia di un all black” alla presenza dell’autore Marco Pastonesi

“Un carro armato, veloce come una Ferrari”. Il neozelandese di origine tongane Jonah Lomu è considerato da molti il più forte giocatore di rugby di tutti i tempi. Marco Pastonesi, ex giocatore di serie A, ci guida alla scoperta del personaggio attraverso il suo libro edito per 66thand2nd, sul campo erboso di uno sport per il quale serve la forza del pugile, la maestria dell’orologiaio e un istinto innato. Ingresso gratuito per i soci ARCI.

SABATO 25 FEBBRAIO – h. 22:00

live ___ RONIN + Nat Little Creatures

Sbarca al Circolo Gagarin il post-rock “morriconiano”, desertico e polveroso dei RONIN per una delle loro poche date in programma quest’anno. Bruno Dorella e soci ci accompagnano in paesaggi western fatti di chitarre elettriche folk con echi mediterranei. Apre il concerto l’altrettanto imperdibile Nat del duo Little Creatures: delicata psichedelia. Ingresso riservato ai soci ARCI + sottoscrizione 5,00 euro

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Domenica ricchissima di tante cose diverse, tutte ad ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. Andiamo con ordine:

h. 14:30

Gagarin Rugby Club | Proiezione 6 Nazioni | INGHILTERRA vs ITALIA: continuano gli appuntamenti della palla ovale al Circolo Gagarin lungo tutto il torneo 6 Nazioni! INFO

h. 18:30

Aperitivo vegano con GustoArsizio: torna come ogni mese il gustoso e abbondante aperitivo vegano della gastronomia GustoArsizio, fatto di specialità preparate con ingredienti di origine vegetale, privilegiando, dove possibile, i prodotti biologici o provenienti da aziende di fiducia.

h. 21:00

Dark Was The Night | Concerto blues con SHAKE IT LIKE A CAVEMAN (Usa): torna il blues/garage/boogie al Circolo Gagarin. Una one-man-band in arrivo direttamente dal Tennesse!