Rugby Sound al Castello, polemiche sulla location

Sold out (4 mila spettatori) per il concerto dell'artista pugliese sul palco del festival organizzato dal Parabiago Rugby. Fans in delirio e performance di quasi due ore in cui ha ripercorso i pezzi di Museica, l'ultimo album uscito nel 2014, e diversi ca

Uno degli eventi estivi più importanti del panorama musicale lombardo, il Rugby Sound Music Festival (30 giugno – 9 luglio, prima band confermata The Darkness), si sposta da Parabiago all’isola del Castello di Legnano ma non mancano le polemiche degli ambientalisti e di alcune forze politiche e civiche del territorio.

Il penultimo ad intervenire, in ordine di tempo, è stato proprio il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi che – dice – parla in nome del suo ruolo di coordinatore del capo convenzione del Parco dei Mulini: «Non crediamo che i dubbi sollevati dalle associazioni ambientaliste vogliano fare polemica, tanto meno strumentalizzare politicamente una manifestazione di così grande impatto e risonanza per il territorio. Riteniamo, invece, si tratti di giuste osservazioni utili a dare attenzione su quanto, a livello sovracomunale, si stia investendo in tema ambientale. Inoltre crediamo sia corretto sollevare perplessità in merito ai 600mila euro ottenuti attraverso la progettualità del Parco dei Mulini e spesi per riqualificare e tutelare proprio l’area del Castello di Legnano, che riveste notevole interesse dal punto di vista ecologico».

Gli fa eco il candidato sindaco di Legnano Futura Stefano Quaglia:«Perché ora non prendono posizione quelle stesse forze politiche che nel 2012 sfrattarono la discoteca dal Castello di Legnano? – si chiede Quaglia che prosegue – Basterebbe un po’ di voglia di ascoltare e di discutere le decisioni, per tutelare l’ambiente e non gettare al vento centinaia di migliaia di euro già spesi per la riqualificazione dell’isola fluviale».

La risposta del sindaco Alberto Centinaio alle osservazioni non si è fatta attendere, in particolare alla lettera inviata dal sindaco di Parabiago Cucchi: «A proposito degli “accorgimenti programmati per garantire gli investimenti concordati tra i Comuni del Parco”, la informo che la zona boschiva prospiciente l’area golenale che è stata recentemente implementata, non rientra negli spazi previsti per lo svolgimento della manifestazione. Non solo, gli organizzatori dovranno adoperarsi affinché l’area stessa venga interdetta alla fruizione del pubblico.

E’ bene inoltre precisare che “l’isola del Castello” non fa parte del PLIS dei Mulini. Si tratta di un’area per la quale l’Amministrazione comunale di Legnano negli ultimi quindici anni ha investito ingenti risorse (circa 8 milioni d euro) al fine di restituirla alla cittadinanza per soddisfare la sua domanda di svago e cultura come, fra l’altro, testimoniano gli innumerevoli eventi di grande attrattività qui svoltisi da oltre un decennio.

Le rispondo che l’istruttoria amministrativa che ha portato la Giunta Comunale di Legnano ad approvare la convenzione di partenariato con il Rugby Parabiago, è stata attenta ed accurata ed ha preso spunto anche dall’esperienza quindicennale della manifestazione svoltasi sino allo scorso anno nella sua città, facendo proprie le cose che andavano bene e risolvendo i problemi lì riscontrati, come ad esempio l’impatto acustico e la sosta selvaggia. Per quanto riguarda la prima criticità, seppur limitata a brevi periodi di esposizione (circa 20 ore di musica diluite in 10 giorni), il palco sarà posizionato a diverse centinaia di metri dalle prime abitazioni. Relativamente alla sosta, si potrà usufruire di ingenti aree di parcheggio servite da un’importante arteria viabilistica esterna alla città e direttamente collegata alla rete autostradale.

E’ apprezzabile la sensibilità ambientale che traspare dalle sue esortazioni. La nostra attenzione sarà massima nel mettere in atto tutte quelle azioni mirate a salvaguardare il nostro patrimonio di parco urbano e a garantire la miglior fruizione possibile delle iniziative che insieme a Rugby Parabiago metteremo in campo nei 10 giorni di festa».