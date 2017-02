Rugby Varese, la rincorsa alla Serie B inizia in salita

Rugby Varese - Cadetti Cus Milano 65-14

Alla fine si è giocato, al “Levi” di Giubiano, nonostante la nevicata di venerdì abbia appesantito un campo già non al meglio. Il Varese però è caduto per la prima volta in stagione e, soprattutto, ha commesso un passo falso nel primo turno della Poule Promozione contro i favoriti per l’unico posto nella prossima Serie B, messo in palio dal campionato 2016-17.

In via Salvore passa infatti la formazione cadetta dei Lyons Piacenza – seconda squadra di quella che milita nel torneo d’Eccellenza – con un punteggio che mette in luce le difficoltà incontrate dai biancorossi: 3-16.

Fatale la ripresa per i ragazzi di Galante e Donoghue, visto che nella prima metà di gara il punteggio era rimasto in equilibrio, con il calcio di Broggi a replicare i punti segnati dalla piazzola da Samuele Montanari. Poi il doppio cartellino giallo a un giocatore ospite ha dato una grande opportunità al Varese che però – un po’ come è avvenuto per l’Italia con l’Irlanda - non ha sfruttato l’uomo in più e, anzi, si è fatto colpire. Anche perché pure i biancorossi hanno rimediato due “gialli” (Pellumbi e Bianchi) che hanno dato il vantaggio numerico ai Lyons che non hanno fatto sconti: la meta nel finale e un piazzato hanno completato il risultato finale.

Varese – Lyons Piacenza Cadetti 3-16 (3-6)

Varese: Comolli, Gallo (Valcarenghi), Taverna, S. Sessarego (Pandozy), F. Bianchi, Broggi, Banfi (Padula), Bobbato, Pellumbi, Maccarelli, Moss, Contardi (Spiteri), Gulisano, G. Sessarego, Bosoni, Maletti. Ne: Castiglioni, Maccagnan. All. Galante e Donoghue.