Sabato con il “Volley Day”, ostacolo Foppa per Busto Arsizio

Futura Volley Uyba 2016 2017

C’è stato poco tempo, in casa Unet Yamamay, per festeggiare la vittoria contro le bielorusse di Minsk in Cev Cup, gara che ha riportato un pizzico di serenità in casa biancorossa dopo le recenti tribolazioni in campionato (foto Volleybusto / Alemani).

Sabato 11 febbraio (20,30) infatti, al Palayamamay arriva la Foppapedretti Bergamo per la seconda sfida del Volley Day, aperto alle 17,30 dalla gara tra Club Italia e Bolzano in programma alle 17:30 (diretta RaiSport).

Contro le orobiche, coach Mencarelli dovrà fare ancora a meno di Federica Stufi – non ci sono previsioni precise per il suo rientro – ma potrebbe schierare Vasilantonaki, rimasta ancora a guardare mercoledì sera e assente proprio dalla partita di andata al PalaNorda. La greca non dovrebbe essere inserita nel sestetto base, ma potrebbe ugualmente essere impiegata nel corso della gara.

La larga vittoria in CEV ha sicuramente contribuito al sollevare il morale all’intera formazione anche se lo stesso tecnico ha evitato di parlare di “riscatto” preferendo fermarsi a sottolineare gli aspetti positivi della partita internazionale.

Dall’altra parte della rete Bergamo si trova a dover fare a meno di Skovronska, che nella partita contro Scandicci si è rotta il legamento crociato del ginocchio destro e ha dovuto concludere anzitempo la sua stagione. Coach Lavarini, dovendo fare a meno della sua attaccante di punta, ha trovato in Partenio una valida sostituta e con tutta probabilità, accanto all’opposto, schiererà in campo Lo Bianco in regia, Popovic e Guiggi al centro, Sylla e Gennari in banda, Santana Pinto libero.

QUI CLUB ITALIA – Il successo ottenuto proprio ai danni delle Farfalle ha rinvigorito le giovani di Lucchi che stavolta proveranno a fare la festa a Bolzano in un match non certo impossibile per Egonu e compagne. In ballo ci sono punti pesantissimi per la rincorsa alla salvezza: la Crai è sempre ultima ma Montichiari ha un sol punto di margine e Monza appena due. Insomma è ancora tutto da giocare e la partita di sabato pomeriggio potrebbe dare ulteriore linfa alle azzurrine.

Unet Yamamay Busto Arsizio – Foppapedretti Bergamo

Busto Arsizio: 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 10 Badini, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 17 Pisani. All. Mencarelli.

Bergamo: 1 Mori, 2 Santana Pinto (L), 4 Partenio, 5 Popovic, 6 Gennari, 8 Guiggi, 9 Venturini, 10 Paggi, 14 Lo Bianco, 17 Sylla. All. Lavarini.

Arbitri: Bassan – Cappello.

Il programma (5a di ritorno): Conegliano – Casalmaggiore, Montichiari – Modena, Firenze – Novara, Monza – Scandicci, BUSTO A. – Bergamo, CLUB ITALIA – Bolzano.

Classifica: Conegliano V. 37; Casalmaggiore 36; Novara 34; Bergamo 29; Scandicci 24; BUSTO ARSIZIO 22; Modena 20; Bolzano 18; Firenze 17; Monza 12; Montichiari 11; CLUB ITALIA 10.