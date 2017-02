Sabato e domenica chiuso il cavalcavia del Ghisallo

Foto varie

Per permettere i lavori di tracciatura della segnaletica stradale necessaria all’apertura del tunnel tra viale De Gasperi e via Gattamelata, sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle ore 7 alle ore 17, il cavalcavia del Ghisallo – viale De Gasperi da via Fratelli Vigorelli a viale Serra – resterà chiuso al traffico.

Il transito resterà interrotto anche sulla carreggiata di raccordo tra viale De Gasperi e via A. Papa, dalle ore 8 di sabato 18 a domenica 26 febbraio.