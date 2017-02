Sabato è giorno di “mercato”

Non sarà solo un’apertura straordinaria, sarà l’occasione per presentare ai cittadini che cosa fa e con quale scopo è nata l’associazione “L’Alveare”.

Sabato 11 febbraio il mercatino del riuso di Buguggiate (via Trieste 35) sarà aperto dalle 9 alle 19: tante idee per San Valentino, oggetti, anche di marca, usati ma in ottimo stato, pronti per una “nuova vita”.

“Sabato ci sarà anche un rinfresco – spiega la responsabile della Onlus L’Alveare, Ilaria Mai – Lo scopo di un momento conviviale è spiegare ai cittadini di Buguggiate a cosa serve il denaro che raccoglieremo vendendo gli oggetti del mercatino: saranno investiti in paese, per interventi di pubblica utilità, come ad esempio l’acquisto di sistemi di videosorveglianza“.