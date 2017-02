San Valentino, la campagna della Polizia contro la violenza di genere

Foto varie

Prevenzione e contrasto della violenza contro le donne: la polizia di Stato lancia la campagna informativa “Questo non è amore”.

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, la Polizia di Stato realizza da diversi anni il “Progetto CAMPER – Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere”, il cui obiettivo e quello di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere.

Quest’anno anche la Questura di Varese è stata interessata all’evento con una Campagna di sensibilizzazione denominata “Questo non è amore” che, martedì 14 febbraio, in occasione della ricorrenza di San Valentino, sarà presente a partire dalle ore 13:00 in Piazza Monte Grappa con un Camper della Polizia di Stato ed un equipe di operatori specializzati, che sarà formata da una psicologa, due operatrici specializzate della Polizia di Stato, di cui una appartenente alla locale Squadra Mobile e una alla locale Divisione Anticrimine, e una rappresentante della Rete Antiviolenza, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della violenza di genere e accogliere ed aiutare le persone vittime di tali comportamenti.

Il progetto ha come finalità la creazione di un contatto diretto tra le donne ed il team di operatori specializzati, pronto a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia, oltre che fornire tutte le informazioni richieste. Chiunque, infatti, potrà proporre quesiti o raccontare la propria storia o semplicemente chiedere consigli.

#ESSERCISEMPRE