San Valentino, la “rima baciata” di Alessandro sale sul podio

Una “prova d’amore”. E’ quella che vi abbiamo chiesto e che avete superato. I vostri video per San Valentino ci hanno sorpreso e a volte fatto sorridere. Ci avete regalato un pezzettino della vostra vita e di questo non possiamo che ringraziarvi. Di quelli arrivati in redazione (quasi tutti via whatsapp) ne abbiamo scelti quattro. Non ce ne vogliano gli altri, ma una scelta era necessaria.

Tre quelli che verranno premiati, il primo si aggiudicherà due biglietti da 50 franchi l’uno per entrare alle terme e alla spa dello Splash & Spa del Tamaro.

Il secondo riceverà un buono acquisto Tigros, il terzo un buono acquisto alla Feltrinelli.

Il quarto video abbiamo deciso di segnalarlo, perché ci pareva giusto che almeno avesse una menzione.

Oggi vi proponiamo il terzo e il quarto video classificati. Domani, 14 Febbraio, comunicheremo i nominativi del primo e del secondo classificato (ma abbiamo anche un’altra sorpresa…).

Terzo classificato (vincitore del buono Tigros): Alessandro e Marzia da Travedona Monate (il video che vedete d’apertura)

Quarto classificato: Franco e Sara da Valganna