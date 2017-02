San Valentino, musica e atmosfera al Palace

mazzo di rose rosse fiori generic

Il San Valentino al Palace Grand Hotel di Varese è fatto di bella musica, ottimi piatti, atmosfere liberty e, per chi vuole, anche una notte speciale: martedì 14 Febbraio il menù prevede piatti speciali adatti all’occasione, accompagnati da vini di pregio e ottima musica per una serata magica che può durare anche tutta la notte.

Alle 20 il ristorante Liberty prevede non solo un menù di san Valentino che comincia con ostriche e champagne, ma anche un accompagnamento musicale dal vivo di “prima classe”, con Roberto Bacchini (pianoforte) e Dorotea Mele (voce). Le proposte però prevedono anche la possibilità di farsi servire un menù speciale vista lago in camera o in suite, o in junior suite con idromassaggio.

Una serata romantica, quindi, che può anche finire la mattina dopo, con colazione in camera: per prenotare i vari pacchetti , entro domenica 12 Febbraio si può telefonare al numero 0332 327100 oppure inviare una mail a booking@palacevarese.com