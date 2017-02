San Valentino nel cuore dell’Oasi Zegna

Una serata romantica per la festa degli innamorati. L’Oasi Zegna propone un appuntamento speciale per chi vuole festeggiare San Valentino tra buon cibo, coccole e panorami mozzafiato.

Il 14 febbraio l’Alberto Bucaneve, situato in splendida posizione soleggiata a Bielmonte con terrazza panoramica che abbraccia la Pianura padana fino al Monviso, vi accoglierà nei suoi ambienti caldi ed esclusivi.

La sua cucina vi proporrà i piatti tipici della zona, davanti al fuoco del camino. Ma le attenzioni non finiscono qui: il Bucaneve Wellness sarà aperto per farvi coccolare da trattamenti personalizzati. Potrete ritrovate il benessere immergendovi nella nuova vasca idromassaggio in legno di abete rosso nordico, con acqua riscaldata. Una coccola per due che suscita numerosi benefici per l’organismo: dona una generale sensazione di benessere e sollievo, utile nel recupero di energie psicofisiche, distende la muscolatura e stimola la circolazione sanguigna.

Nel giorno di San Valentino inoltre, sarà possibile vivere la cosiddetta montagna SLOW ossia la combinazione perfetta per chi vuole trascorrere una giornata a contatto con la natura, tra i sapori della montagna e i piaceri del relax, senza gli sci ai piedi. Le piste da sci infatti, saranno chiuse ed è l’occasione perfetta per passeggiate nelle natura a piedi o con le ciaspole.

Le proposte:

Ingresso per due persone wellness 60′ (sauna, bagno turco aromatico, percorso Kneipp,docce cromoterapiche ed aromaterapiche,vasca idromassaggio e sala dell’armonia e della vitalità) 40 €

Cena per due “libero pensiero dello chef Andrea” con vini della casa: 60 €

Pernottamento e prima colazione: 130 € (tariffe per coppie in camera matrimoniale).

LE OFFERTE DI SAN VALENTINO