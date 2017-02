San Valentino nel lettone di Pretty Woman

Chi non ha mai desiderato, guardando la propria commedia romantica preferita, di sentirsi anche solo per un giorno come Audrey Hepburn mentre passeggia sulla 5th Avenue o come Hugh Grant e Julia Roberts nel giardino di Notting Hill? onefinestay, che seleziona eleganti dimore nelle più affascinanti destinazioni del mondo, ha scelto in occasione di San Valentino, 6 case del proprio portfolio dove rivivere le scene dei vostri film preferiti. Potrete scegliere tra una splendida casa a Montmartre, dove sentirsi Amélie per una vacanza, o una casa da favola a Los Angeles, dove immergersi in un bagno pieno di schiuma proprio come Pretty Woman.

Ogni casa che entra nel portfolio onefinestay è speciale. I proprietari le hanno arredate con cura, rendendole uniche e originali. Tra tutte le meravigliose case che ogni giorno mettiamo a disposizione dei nostri ospiti ne abbiamo scelte 6, ispirandoci ad alcune delle più popolari pellicole d’amore”, spiega Federico Oneto, General Manager di Roma per onefinestay, “che dobbiate prenotare una casa in occasione di San Valentino, o per una fuga romantica, queste dimore renderanno il vostro soggiorno un vero e proprio film dove vivere – almeno per una vacanza – felici e contenti.”

Ed ecco le sei case:

Parigi – Rue d’Aumale per respirare l’atmosfera de “Il favoloso mondo di Amélie” : “Il colpo di fulmine esiste!” esclama uno dei personaggi della storia di Amélie: E se colpo di fulmine deve essere, dove se non in questo appartamento proprio nel cuore di Montmartre, quartiere in cui è stata girata la maggior parte del film?

Londra – Westbourne Park Road 11 sulle tracce di Hugh Grant e Julia Roberts: I giardini di Notting Hill sono tra i più belli e intimi di tutta Londra, e qui è ambientata la scena di uno dei baci più romantici della storia del cinema. In questa meravigliosa casa si ha modo di godere delle bellezze di questo quartiere da un punto di vista privilegiato. Se avete in mente la proposta, questo è il luogo perfetto.

Roma – Piazza di Campitelli 3 per vere e proprie “Vacanze Romane”: Roma è la Città Eterna, ricca di storia, cultura e arte, perfetta per passare una vacanza romantica, o per trovare l’amore, proprio come i personaggi interpretati da Gregory Peck e Audrey Hepburn. Se viaggiate qui con la vostra anima gemella dopo il vostro giro in Vespa rifugiatevi in questo meraviglioso nido, il luogo perfetto dove sentirsi dei veri VIP d’altri tempi.

New York – Jones Street Townhouse, per una passeggiata chic come Audrey Hepburne: a proposito di pellicole senza tempo, come dimenticare la Manhattan mostrata in “Colazione da Tiffany”? Questo meraviglioso appartamento affaccia sulle strade del centro di NY, proprio a due passi dal cuore pulsante della Grande Mela. Non vi resta che indossare i vostri occhiali da diva e uscire a fare shopping in uno dei negozi più ambiti della 5th Avenue

Los Angeles – North Vista Street 2, per uscire da ogni canone come Pretty Woman: Richard Gere e Julia Roberts sono i protagonisti di una favola moderna. Se anche voi volete scrivere la vostra, questa è la casa che fa per voi. Letto super king size e una vasca da bagno, dove affondare tra la schiuma.

Miami – Deco Gardens per una vacanza folle come in “A qualcuno piace caldo”: In questa stupenda casa, a Miami Beach, si respira la stessa aria di festa di una delle commedie più chiassose di tutti i tempi, “A qualcuno piace caldo!”. Set e atmosfera ci sono, non vi resta che trovare il resto…della banda!

