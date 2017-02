Sanremo 2017, il festival giorno per giorno

MARTEDì, LA SECONDA GIORNATA

Per Varesenews, la giornata sanremese comincia con la prima galleria fotografica di Raffaele della Pace, in trasferta nella città dei fiori, che raduna cantanti e fan, nel consueto colore che fa da contorno al festival.

Il festival comincia con un aumento di spettatori: se nell’edizione 2016 del Festival di Sanremo Conti nella prima serata aveva radunato 11.134.000 telespettatori (pari al 49,5% di share) lunedì sera con accanto Maria de Filippi ha totalizzato 11.374.000 telespettatori, duecentomila in più, pari al 50,37%degli spettatori.

Nella seconda serata del Festival, tra i big ad aprire è Bianca Atzei con “Ora esisti solo tu”, poi Marco Masini (“Spostato di un secondo”), Nesli e Alice Paba (“Do retta a te”), Sergio Sylvestre (“Con te”), Gigi D’Alessio (“La prima stella”), Michele Bravi (“Il diario degli errori”), Paola Turci (“Fatti bella per te”), Francesco Gabbani (“Occidentali’s Karma”), Michele Zarrillo (“Mani nelle mani”), Chiara (“Nessun posto è casa mia”) e Raige & Giulia Luzi (“Togliamoci la voglia”).

Tra gli ospiti, Keanu Reeves, Francesco Totti, Robbie Williams e Giorgia, che canterà l’ultimo singolo e un medley dei suoi tre successi sanremesi (“E poi”, “Come saprei” e “Di sole e d’azzurro”).

SANREMO 2017: LA PRIMA SERATA

Serata di prova per l’inedita coppia Carlo Conti – Maria de Filippi, superata con qualche sospensione di giudizio. Molti gli ospiti di ogni genere, da Carlo Crozza (in collegamento con Milano: “Col cavolo che vengo li a farmi tirare qualcosa” ha spiritosamente dichiarato, ricordando il disastroso rapporto con il pubblico dell’Ariston nel 2013) ma anche Tiziano Ferro, che oltre ad esibirsi con Carmnen Consoli ha aperto il festival con un omaggio a Luigi Tenco, Ricky Martin che ha fatto ballare tutto l’Ariston, Raoul Bova in versione “valletto” e persino la stella della Unendo Yamamay Valentina Diouf.