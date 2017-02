Sanremo 2017: vince il “varesino onorario” Francesco Gabbani

Il verdetto è arrivato all’una e mezza, ma è stato nettissimo e sorprendente: Il vincitore di Sanremo 2017 è il “varesino onorario” Francesco Gabbani, toscano ma prodotto dal gallaratese Luca Chiaravalli, con un brano scritto dal varesino Fabio Ilacqua dal titolo “Occidentali’s Karma”.

Galleria fotografica Sanremo 2017: Ricky Martin fa ballare l'ariston 4 di 23

LEGGI L’INTERVISTA A FABIO ILACQUA, L’AUTORE DEL BRANO

Ha vinto superando anche il grande brano di Fiorella Mannoia, arrivata seconda, con al terzo posto Ermal Meta. Era questo infatti il podio, che era già noto fin da mezzanotte: e tutti e tre hanno fatto il pieno anche dei premi “collaterali”.

Il premio per il miglior testo è andato infatti al brano di Fiorella Mannoia, che ha ottenuto anche il premio della sala Stampa, il premio della critica è andato invece a Ermal meta, il premio dell’orchestra per il miglior arrangiamento al Brano di Al Bano. Il premio Tim per il brano più scaricato in rete è invece andato a Francesco Gabbani.

Per il vincitore, grande emozione e un po’ di stupore per avere superato un mostro sacro come la Mannoia. Nelle prime interviste a caldo, ha già dichiarato di accettare di rappresentare l’Italia all prossimo Eurovision song contest, che si terrà a Kiev a maggio.

LA FINALE

E’ stata come sempre lunghissima la finale sanremese, e densa di ospiti: Maurizio Crozza si è esibito nella sua copertina direttamente dal teatro sanremese. Tra gli altri ospiti ci sono stati Alvaro Soler a Tina Kunakey de Vita, la nuova giovanissima fidanzata di Vincent Cassel dopo Monica Bellucci. Ma anche Carlo Cracco e Zucchero, Geppy Cucciari.

VENERDI, LELE VINCE LA FINALE DEI GIOVANI

In una serata dove è tornata protagonista la gara, è arrivato il primo vincitore di Sanremo: il vincitore della sezione giovani è Lele Esposito con “Oramai”, mentre al secondo posto si è piazzato Maldestro, che ha anche vinto il premio della critica. (Guarda la proclamazione del vincitore sul sito Rai). Esposito, arrivato dalla scuderia di Amici, è tra l’altro il fidanzato di una dei big in gara, Elodie.

Tra i big choccano le eliminazioni, arrivate in tarda serata: a rimanere fuori della finale infatti sono stati AlBano, Gigi d’Alessio, Ron, Giusy Ferreri: praticamente un ricambio generazionale che ha spazzato via tutti i rappresentanti “storici” della canzone italiana, più la Ferreri che non ha evidentemente convinto ne pubblico ne giuria.

Uno degli ospiti musicali della serata si è esibito, come ormai d’abitudine, abbondantemente dopo la mezanotte: il dj e producer tedesco Robin Schulz. Poco prima, l’omaggio ai grandi successi di Giorgio Moroder che è il presidente della giuria di qualità.

Virginia Raffaele è stata una splendida Sandra Milo, mentre tra gli ospiti si è palesata anche Antonella Clerici. Ospite anche la coppia Marica Pellegrinelli- Eros Ramazzotti.

GIOVEDì, A SANREMO E’ LA SERATA DELLE COVER

Una serata di cover un pò troppo tradizionale quella di giovedì sera, dove quasi nessuno ha spiccato, tranne quelli che sono poi andati sul podio di questa particolare gara: primo su tutti Ermal Meta che ha cantato una “Amara terra mia” di Modugno particolarissima, sostenendo sia la voce maschile che quella femminile (Guarda l’esibizione sul sito Rai). Al secondo posto si è piazzata una grintosa Laura Turci, che ha ben interpretato “Un’emozione da poco” di Anna Oxa. Al terzo posto l’intensa interpretazione di “Signor Tenente” di Giorgio Faletti fatta da Marco Masini. Buoni anche Chiara con “Diamante”, Fiorella Mannoia con “Sempre e per sempre”, Francesco Gabbani con “Susanna”, Ludovica Comello con “Le mille bolle blu”, Michele Bravi con “La stagione dell’amore”.

La gara di eliminazione dei big a rischio si è svolta dopo la mezzanotte: dei sei big in bilico, alla fine a cadere sono state le due giovani coppie: Raige e Giulia Luzi, Nesli e Alice Paba, definitivamente esclusi dalla finale.

Dopo mezzanotte, colpevolmente, anche la splendida interpretazione di LP, con due dei suoi più celebri brani. (Guarda l’esibizione sul sito Rai) Un peccato per una cantautrice che meritava di essere conosciuta meglio dal grande pubblico. In compenso, in primo prime time c’è stato Mika, con grande successo: l’artista libanese, che ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi e reso omaggio a George Michael (Guarda l’esibizione sul sito Rai), ha confermato la notizia della seconda edizione del fortunatissimo “Casa Mika”.

Tra gli altri ospiti Luca e Paolo, i due “commissari” Alessandro Gassman e Marco Giallini, il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano e due “figlie di” Anouchka Delon, figlia di Alain Delon, e Annabelle Belmondo, nipote di Jean Paul Belmondo.

MERCOLEDì, LA SECONDA GIORNATA

Per Varesenews, la seconda giornata sanremese comincia con la prima galleria fotografica di Raffaele della Pace, in trasferta nella città dei fiori, che raduna cantanti e fan, nel consueto colore che fa da contorno al festival.

Il festival comincia con un aumento di spettatori: se nell’edizione 2016 del Festival di Sanremo Conti nella prima serata aveva radunato 11.134.000 telespettatori (pari al 49,5% di share) lunedì sera con accanto Maria de Filippi ha totalizzato 11.374.000 telespettatori, duecentomila in più, pari al 50,37%degli spettatori.

Nella seconda serata del Festival si è presentata la seconda tornata di big, tra cui si è esibito il big più “varesino” di tutti: è Francesco Gabbani la cui simpatica e intelligente “Occidentali’s Karma”(nel link l’esibizione, pubblicata su Rai Play) è stata scritta dal varesino Fabio Ilaqua e diretta dal gallaratese Luca Chiaravalli.

Tra gli ospiti, Keanu Reeves si è esibito in una inusuale performance da bassista, Francesco Totti in un insolito ruolo di valletta, Robbie Williams nell’inaspettato ruolo di papà e Giorgia ha commmosso e emozionato tutti con il suo medley di canzoni storiche.

Le foto di Raffaele della Pace: seconda serata

Le foto di Raffaele della pace: seconda serata – 2

SANREMO 2017: LA PRIMA SERATA

Serata di prova per l’inedita coppia Carlo Conti – Maria de Filippi, superata con qualche sospensione di giudizio. Molti gli ospiti di ogni genere, da Carlo Crozza (in collegamento con Milano: “Col cavolo che vengo li a farmi tirare qualcosa” ha spiritosamente dichiarato, ricordando il disastroso rapporto con il pubblico dell’Ariston nel 2013) ma anche Tiziano Ferro, che oltre ad esibirsi con Carmen Consoli ha aperto il festival con un omaggio a Luigi Tenco, Ricky Martin che ha fatto ballare tutto l’Ariston, Raoul Bova in versione “valletto” e persino la stella della Unendo Yamamay Valentina Diouf.

TUTTE LE GALLERIE

Robbie Williams

Keanu Reeves

Tiziano Ferro

Ricky Martin

Valentina Diouf

Raoul Bova

Mika

Anouchka Delon e Annabelle Belmondo

Marica Pellegrinelli

Tina Kunakey de Vita

Lodovica Comello

Alvaro Soler

LE GALLERIE DI RAFFAELE DELLA PACE

prima Giornata

seconda Giornata 1

seconda Giornata 2