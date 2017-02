Santa Maria compie 5 secoli, un concorso per celebrarla

Proiezioni sulle facciate degli edifici, composizioni di luci e classiche luminarie sulle strade per l'avvio delle festività natalizie 2016 a Busto Arsizio. In piazza Santa Maria allestito il presepe

Il santuario dedicato a Santa Maria nell’omonima piazza di Busto Arsizio compie 500 anni dalla posa della prima pietra. Nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario che ricorre nel 2017, lo Spazio Arte Carlo Farioli organizza, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la prima edizione del Premio Arte “Carlo Farioli”.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti residenti in Italia, senza limiti di età, e prevede la realizzazione di un’unica opera (pittura, scultura, installazione, fotografia, videoarte) attinente al tema “…Ecco tua Madre”. Le opere partecipanti saranno esposte dal 6 al 14 maggio in una mostra collettiva a Palazzo Marliani-Cicogna.

In base ai voti raccolti durante l’esposizione e online saranno selezionate le 20 opere che resteranno in mostra presso lo Spazio Arte Carlo Farioli dal 21 maggio al 24 giugno, quando si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Ulteriori informazioni e il bando completo del concorso sono disponibili sul sito www.farioliarte.it.

Il cinquecentesimo sarà celebrato attraverso una serie di eventi religiosi e culturali che la parrocchia di San Giovanni e l’Amministrazione comunale stanno organizzando, in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio, per le prime due settimane del mese di maggio. Già in calendario mostre, concerti, conferenze, spettacoli teatrali che si svolgeranno in piazza e nel santuario, luogo attorno al quale la città si è via via sviluppata nei secoli.