Sant’Imerio , il santo Pellegrino

Il motivo per cui sant’Imerio è associato ai pellegrini è che era pellegrino lui stesso, e morì martire durante un cammino: tanto che nella chiesa di Bosto che gli è stata dedicata è rappresentato vestito da pellegrino con un pugnale infisso nel petto.

Come racconta Wikipedia, anche grazie alla fonte Santiebeati.it, la leggenda vuole che attorno all’anno 1000, Imerio, assieme al compagno Gemolo, cui faceva da accompagnatore, e ad un vescovo, zio di quest’ultimo, si stessero recando in pellegrinaggio a Roma.

Una notte, fermatisi a riposare in Valceresio, subìrono un furto da parte di alcuni briganti di Uboldo. Gemolo e Imerio si lanciarono quindi all’inseguimento dei ladri fino in Valganna, ma questi, nonostante i due avessero invocato loro pietà in nome di Dio, li trucidarono: Gemolo morì nei pressi di Ganna, dove poco dopo sorse l’abbazia a lui dedicata, mentre il compagno Imerio, ferito gravemente, riuscì a fuggire e arrivò fino a Varese, più precisamente nell’attuale castellanza di Bosto, dove il giorno seguente fu trovato morto.

Il corpo del santo è oggi custodito nella chiesa di Sant’Imerio a Bosto.