Sarà una bianca domenica?

Neve a Cuasso al Monte - foto di Dina Rebeschi

Il meteo del weekend non è stato tenero: le precipitazioni, già abbondanti sabato, non sono destinate a fermarsi domenica.

Ma la giornata, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, potrebbe passare da semplicemente “grigia” e con cielo coperto e piogge diffuse, a “bianca” con nevicate fino a quote collinari (600-800 m), mentre oltre i 1000 metri sono attesi 10-20 cm di neve fresca.

Se le temperature non andranno al di sotto dello zero (quelle massime saranno tra i 3 e i 5 gradi, le minime non andranno sotto i 2-4 gradi, con quota isoterma 0°C tra i 1000 e 1200 metri sul livello del mare) sarà quindi comunque ipotizzabile la possibilità di una “imbiancata” almeno per una parte della provincia.

Tant’è vero che la protezione civile Lombarda ha emanato”sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, che prevedono nevicate su tutte le zone alpine e prealpine (oltre i 200-800 metri)” una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve in alcune zone della Lombardia, tra cui le prealpi varesine, quelle comasche e quelle lecchesi.

La protezione civile segnala inoltre che: “sarà possibile neve anche sulla parte meridionale estrema di Lomellina-Pavese e sulla parte settentrionale di alta pianura varesina e Alta Brianza e Pianura comasca, ma senza accumuli significativi“.