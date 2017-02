Saronno schianta lo Yaka, tre punti per il Cus

Foto varie di pallavolo

Diciassettesima giornata di campionato per il Girone B di Serie B che vede la capolista Saronno ottenere altri tre punti, questa volta contro lo Yaka. Salto in avanti in classifica per il Cus grazie alle vittoria 3-1 sulla Lombarda Motori.

Yaka Volley Malnate – Pallavolo Saronno 0-3

(19-25, 19-25, 16-25)

Poco da fare per lo Yaka contro la corazzata Saronno, prima in classifica e con ben 15 vittorie in 16 partite. La differenza tra le due squadre è enorme e il match finisce dopo tre set a favore Saronnesi, nonostante l’orgoglio dei ragazzi dello Yaka, che ci hanno provato, ma quando dall’altra parte della rete trovi una formazione che difficilmente fa cadere un pallone e sbaglia veramente poco in contrattacco , tutto diventa più difficile. Gli Yakesi escono perdenti, ma con la consapevolezza di essersi misurati contro una formazione meritatamente al primo posto.

Cus Insubria Volley – Lombarda Motori 3-1

(26-24; 25-22; 23-25; 25-19)

Bella vittoria per il Cus, che al PalaCus supera 3-1 la Lombarda Motori al termine di una gara di personalità da parte degli accademici. Primo set vinto ai vantaggi per gli accademici 26-24, che si ripetono con un parziale più netto nel secondo 25-22, mentre cedono al terzo 23-25. Cus bravo e abile a non farsi abbattere e chiudere i conti nel quarto parziale 25-19.

CLASSIFICA: Saronno 46; Diavoli Rosa 44; Tipiesse 43; Sant’Antioco 36; Concorezzo 26, Sarroch, Cus Insubria 25; Yaka, Lombarda Motori 24; Olbia 23; Bocconi 17; Segrate 13; Gorgonzola 11; Silvio Pellico 0.