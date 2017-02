Scatta il Piede d’Oro, si comincia con una grande classica

L’attesa per una moltitudine di appassionati di podismo è ormai terminata: domenica 26 febbraio scatta il circuito del Piede d’Oro, una “carovana” attiva da molti anni, capace di portare al via di ogni tappa centinaia di runners, settimana dopo settimana, mese dopo mese.

E il primo appuntamento è già una classicissima: si tratta della “Marciando per la Vita”, corsa giunta alla 35a edizione, unica tappa del calendario che si disputa all’interno dei confini di Varese ed evento il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

In particolare, la “Marciando” si disputa nella zona di Masnago: partenza e arrivo sono posti in via Crispi nei pressi del negozio “Lampadari Frigo Nereo”, storico sponsor della manifestazione. Gli atleti poi dovranno affrontare alcuni passaggi caratteristici della zona: il percorso da 8,3 chilometri si snoda tra Masnago, Avigno e Velate e toccherà – tra gli altri luoghi – il monumento di Vittore Frattini che ricorda Giovanni Borghi, la chiesa di Avigno, la chiesetta di S. Cassiano, la Torre di Velate e quest’ultimo borgo con il ciottolato di Guttuso e il percorso vita dedicato a Fiorella Noseda.

I punti chiave della gara sono la Scalinata Bonvini (dopo 1.500 metri), la Salita Arcelli dedicata al mitico “prof” varesino (dopo 2.700 metri), il Ciottolato Guttuso che porta al traguardo denominato Alpi Sistemi Trophy (premiati il primo uomo e la prima donna) e la temibile salita del Montello, denominata “Montello Overmach” a poco meno del settimo chilometro, che presentiamo nel video che segue.

Il programma della giornata prevede il ritrovo a partire dalle 8 in via Crispi (tre i parcheggi per i partecipanti: piazzale Staffora, via Monguelfo e via Foresio); alle 9,05 scatterà il “Minigiro” da 1.000 metri per i più piccoli (premiazione immediata) mentre dalle 9,30 saranno in gara sia i partecipanti del percorso corto da 2.500 metri, sia soprattutto gli iscritti al “lungo” da 8.300 metri. Le premiazioni sono previste a partire dalle 10,45 (chi non si presenta non riceverà il riconoscimento).

Le iscrizioni si raccolgono alla mattina della gara oppure in anticipo al negozio Frigo Nereo; la quota di partecipazione è di 4 euro, ma i ragazzi under 15 pagheranno 2 euro.