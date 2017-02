Scende la pioggia ma che fa…

ombrello meteo generiche pioggia

Febbraio inizia sotto la pioggia. Questo fine settimana mettete l’impermeabile e portatevi dietro l’ombrello, ecco le iniziative del fine settimana.

VARESE - Arriva la Candelora, torna la benedizione delle “pance”. Una tradizione che a Varese si coniuga con il Santuario della Schiranetta, nella castellanza di Casbeno a Varese. Appuntamento domenica 5.

VARESE - Madre Teresa di Calcutta è arrivata in San Vittore. L’esposizione della reliquia della santa apre il mese per la vita. Sarà nell’altare principale della Basilica fino al 5, e in una navata laterale per tutto il mese di febbraio.

VARESE - Porte aperte alle Cappelle del Sacro Monte: domenica 5 febbraio 2017, apertura IV cappella (La Presentazione al tempio), h 11, 14.30, 17.

VARESE – Domenica 5 febbraio appuntamento con “Coffee Or Not” al Twiggy Cafè di Varese. Soho (tastiera, voce, batteria) e Renaud (batteria, chitarra elettrica, loops, voce) propongono una musica dove le armonie hanno un’importanza centrale.

GAZZADA SCHIANNO – La Protezione Civile, sabato e domenica (e poi l’11 e il 12 febbraio) organizza una raccolta di coperte che saranno consegnate ai cittadini del Comune di Camerino.

GAVIRATE – Sono due gli eventi per il prossimo fine settimana che continuano il percorso di ReMida su cultura e riuso creativo al Chiostro di Voltorre di Gavirate. Appuntamento sabato e domenica per tutta la famiglia.

GAVIRATE - Davvero speciale il secondo appuntamento culturale sulla “fiaba”, al Chiostro di Voltorre nell’ambito della mostra-evento su Pinocchio, sabato 4 febbraio alle ore 15.30. Nella splendida Sala Ephimera andranno letteralmente in scena i fantasiosi abitanti delle leggende dei fratelli Grimm: spiriti della terra, dell’aria, dell’acqua, del fuoco e della natura.

CITTIGLIO - Tradizionale appuntamento per la festa di San Biagio. Il programma che la parrocchia assieme al “Gruppo Amici di San Biagio” propone è quello a cui siamo oramai da anni abituati e cioè un primo momento venerdì 3 febbraio, con la messa alle 20.30 e seguente benedizione della gola nella chiesetta dedicata al santo; al termine, incanto dei canestri, falò, panettone e vin Brulè; domenica 5 febbraio alle ore 9,30 messa con benedizione della gola; al termine, distribuzione del pane benedetto e incanto dei canestri.

LAVENO MOMBELLO - Sabato 4 febbraio alle ore 11 a Laveno Mombello nella sala Consiliare di Villa Frua si terrà la presentazione della guida del Midec, con interventi di Marcello Morandini, artista e designer di fama internazionale, che è stato anche presidente del museo, del sindaco Ercole Ielmini e di Vittorio Veneziani, presidente Amici del Midec. La guida sarà in vendita al bookshop del museo a 8 euro.

CASSANO VALCUVIA - Rende omaggio alla più famosa filosofa e scienziata donna dell’antichità «Ipazia. La nota più alta» di Tommaso Urselli, una produzione Pacta.dei Teatri, regia Valentina Colorni. Segue un dibattito con l’attrice protagonista, Maria Eugenia D’Aquino. Sabato, alle 21, al teatro Comunale di Cassano Valcuvia, via IV Novembre 4, ore 21, 7/5 euro.

LUINO – Luino affronta un’altra emergenza legata al terremoto nel centro Italia con tante sue associazioni unite sabato 4 febbraio. Dalle 11.30 davanti al Cinema Sociale sarà presente la Proloco di Luino con Eventi Lagomaggiore, insieme alla Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Avis, Amici del Liceo e Alpini per una raccolta fondi.

MACCAGNO - Domenica c’è la rassegna “Bim Bum Bam” all’auditorium. La rassegna termina con «La bella addormentata» di Teatro Florian, dalla fiaba di Perrault. Via Valsecchi 23, ore 16.15, gratuito, 349.3281029.

MALNATE – Domenica mattina appuntamento alle ore 10.00 al Casello 10, in località Mulini di Gurone a Malnate, per una passeggiata insieme a Bruno Cerabolini, docente di Ecologia Vegetale Applicata nell’ateneo varesino, e Lucas Wauters, del dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate della stessa Università, esperto di biodiversità nella fauna, per scoprire questo particolare tratto dell’Olona e le sue specificità.

CASTIGLIONE OLONA – Domenica tradizionale mercatino dell’usato e dell’antiquariato dalle 8 alle 19 per le vie del borgo quattrocentesco.

CLIVIO - Torna a Clivio Cioccolandando, una delle iniziative più amate da grandi e bambini. L’appuntamento è per domenica 5 febbraio. A partire dalle 13.30 (e fino alle 16) alla Scuola primaria di Clivio, in via delle Sorgenti, ci si potrà iscrivere e si riceverà la tazza dell’edizione 2017 di Cioccolandando, indispensabile per le degustazioni di cioccolata calda che gli organizzatori hanno predisposto in diversi punti del paese.

TAINO - Domenica appuntamento con «Il giuoco delle parti» di Luigi Pirandello con la compagnia Teatro dell’Arcobaleno per la regia di Roberto Aielli, in scena con Annamaria Rossano e Luca Damiani. La voce dell’autore è di Massimiliano Petrignani. A Taino, teatro dell’Olmo sabato 4 alle 21 e domenica 5 febbraio alle 16, piazza Pajetta, 12/10 euro, 0331.985662.

BISUSCHIO - Daniela Zanetta, una santa dei giorni nostri. Domenica 5 febbraio al Cinema Teatro San Giorgio un recital con musica e letture racconta la vita e la fede di una donna coraggiosa.

CUASSO AL MONTE – “Rose nell’insalata”: le verdure divertenti di Bruno Munari. Domenica 5 febbraio alle 16 al Nuovo Teatro di Cuasso, ultimo appuntamento della rassegna per bambini “Merenda ora di teatro”.

PORTO CERESIO - Un pomeriggio con Emergency. Sabato 4 febbraio alle 17 nella sala mostra di piazzale Luraschi l’associazione presenterà le proprie attività e proietterà alcuni filmati.

BUSTO ARSIZIO - La nuova produzione di PalkettoStage è dedicata a un famoso ladro gentiluomo: «Arsène Lupin… La recherche de la vérité» è tratto da Maurice Leblanc e va in scena in francese con sottotitoli italiani. Sabato, alle 21 e domani alle 16, 16/12 euro.

BUSTO ARSIZIO - Sabato pomeriggio di festa ed eventi organizzato da associazioni, comunità di volontariato e movimenti. Dalle 14.30 al museo del Tessile.

CASTELLANZA – Sabato 4 febbraio alle ore 21,00 al Teatro della Corte al 10 la stagione teatrale CastellanzaInTeatro propone lo spettacolo A come Srebrenica, di Giovanna Giovannozzi, Roberta Bigiarelli e Simona Gonella.

LEGNANO – “Mille voci, una casa“: una “Serata per la pace” che i giovani del decanato di Legnano organizzano con alcune associazioni del territorio (Scuola di Pinocchio, Scuola di Babele, L’isola che non c’è, Italiamo, Su per giù, Fedialoghiamo, Cielo e Terra, Cooperativa Sociale San Luigi, Casa Onesimo) per sabato 4 febbraio alle 20.30 all’oratorio di san Domenico in via Mazzini, 5.

SARONNO – Paolo Hendel porta a Saronno (unico teatro in Lombardia che ospiterà la sua tournée in questa stagione) il suo nuovo spettacolo, con la regia firmata da Gioele Dix. Appuntamento per sabato 4 febbraio con “Fuga Da Via Pigafetta”.

RESCALDINA - Soul e funky scaldano il sabato sera all’Osteria sociale. La musica dei Soul Brothers sabato 4 febbraio a La Tela di Rescaldina. Ingresso libero.

MILANO - Torna al Teatro Parenti “Il Nordic Festival”. Dal 2 al 5 febbraio “i Boreali” quattro giorni di letteratura, cinema, musica, cibo, performance. In primo piano le tradizioni del Nord Europa.