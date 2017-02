Scia fuoripista, travolto da una slavina ad Airolo

Foto varie

Molto spavento questo pomeriggio sulle piste da sci di Airolo-Pesciüm in zona Varozzei.

Verso le 15.15 uno sciatore 29enne, svizzero, domiciliato nel Locarnese, mentre stava scendendo sulle piste praticando freeride, lo sci fuoripista, con altri due compagni, è stato travolto da una piccola slavina.

L’uomo è stato subito soccorso da alcune persone presenti sulle piste e dai soccorritori della stazione sciistica di Airolo ed è poi stato poi trasportato con l’elicottero della Rega all’ospedale per dei controlli. A detta dei sanitari l’uomo ha riportato unicamente delle escoriazioni ed un principio di ipotermia.

“Va rimarcato – spiega una nota della Polizia cantonale – che lo sciatore 29enne non ha riportato peggiori conseguenze poiché perfettamente equipaggiato con tutto l’occorrente per praticare freeride. Da quanto avvenuto, inoltre, non vi è stato nessun pericolo per gli altri sciatori presenti sulle piste”.

E’ stata comunque aperta un’indagine per stabilire se lo il distacco della valanga è avvenuto per cause naturali oppure se è stato lo sciatore stesso a causarlo.