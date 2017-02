Scissione Pd, Erica D’Adda resta e appoggia Orlando: “E’ la mia casa”

Da pasionaria bersaniana, quale è stata per una lunga fase dopo le elezioni del 2013 che le aprirono le porte del senato, Erica D’Adda oggi dice no alla scissione nel Pd e decide di non seguire le orme di quel segretario tanto amato che ha fondato il nuovo soggetto dei Democratici Progressisti. Alle primarie voterà Andrea Orlando. Si tratta del secondo endorsement in provincia per il Ministro della Giustizia, dopo quello dell”onorevole Paolo Rossi.

La sua scelta l’ha spiegata con un post su Facebook, sollecitata da molti amici e compagni di partito che le chiedevano di spiegare la sua scelta. Ecco cosa scrive la parlamentare di Busto Arsizio:

Parto dal fondo. Nessuna conversione sulla via di Damasco. I miei valori e punti di riferimento sono quelli di sempre. Non sono renziana, non lo divento per convenienza. Dici bene: il progetto “Pd ” non può essere considerato superato, oggi. Aggiungo: non deve, per chi come me (e te) l’ha fondato. È la mia casa, qui mi confronto e faccio le mie battaglie. In minoranza? Nessun problema. Qui voglio vedere ricrescere un partito nato storto, raddrizzarsi e dare ai cittadini le risposte che chiedono.

Con grande dolore, per affetto e amicizia, per le tante battaglie comuni, guardo alle scelte di chi lascia. Ma, laicamente, non riesco a vedere una prospettiva nel nuovo progetto che possa guidare il Paese contro le destre. Spero ci sia un momento in cui si possa dar vita ad una coalizione., tornare a lavorare insieme.Non mi rassegno. Ma scelgo.