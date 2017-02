L’abbraccio della Valceresio al Cardinale Angelo Scola

Bisuschio - Visit pastorale cardinale Scola

Con un grande e caloroso abbraccio, moltissimi fedeli della Valceresio hanno accolto mercoledì sera al Teatro San Giorgio di Bisuschio il cardinale Angelo Scola, all’inizio della sua visita pastorale al Decanato della valle.

Gremito il teatro, in molti hanno seguito l’incontro in chiesa, collegati in video e hanno potuto ascoltare le parole di Scola e il fitto dialogo con i fedeli che è seguito, su molti dei temi centrali della Chiesa di oggi.: «La sfida della liturgia, della catechesi, di opere educative e culturali, dell’impegno nella società plurale al fine di promuovere il bene comune di tutti, di una carità che diventa stile di vita e genera cultura aprendo a occasioni di incontro e confronto».

Ad accogliere il cardinale il Decano don Giampietro Corbetta il Vicario episcopale della Zona II, monsignor Franco Agnesi.

Nella giornata di venerdì 24 febbraio, la visita pastorale viene completata con la visita di Monsignor Agnesi.

