Scomparso nel milanese è originario di Arsago Seprio

E scomparso da Opera, nel milanese, lunedì 30 gennaio. Si chiama Cristiano Strazzer ha 48 anni e secondo la testimonianza dei nostri lettori è originario di Arsago Seprio.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui media nazionali e un appello è apparso anche sul sito della trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto marrone, un maglione blu, jeans e scarpe Timberland. Come segno particolare porta un tatuaggio sul polso destro con coda di balena.

Cristiano Strazzer, 48 anni, è gestore di un ristorante. Il 30 gennaio alle 9 è uscito dalla sua abitazione di Opera, in provincia di Milano, per un appuntamento con una collega. A quell’appuntamento però non si è presentato. Alle 12:20 la moglie ha ricevuto un messaggio sul cellulare che diceva: “Ricordati che ti amerò per sempre. Sei sempre stata il mio esempio”. Poi da quel momento di lui non si è saputo più nulla. L’uomo si è allontanato a bordo della sua auto, un’Alfa 156 sport wagon nera, targata DP 372 SZ. Ha con sé la patente e il cellulare, che risulta spento.