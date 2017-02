Scontro auto moto, centauro all’ospedale

Foto varie

Un incidente stradale questo pomeriggio, 21 febbraio, ha causato il ferimento di un motociclista di 67 anni finito all’ospedale.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita sebbene fonti sanitarie riferiscano di un ricovero in codice rosso all’ospedale di Varese.

Lo scontro è avvenuto verso le 13.30 in via Torino, una delle strade d’accesso al paese non molto distante dal campo sportivo.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Luino, che ha rilevato il sinistro. Sul posto ha operato personale sanitario dell’Sos di Cunardo.