Scontro fra due auto con alcuni feriti

Foto di repertorio

Uno scontro fra due auto ha provocato almeno tre feriti e la mobilitazione delle forze di pronto soccorso sanitario. È successo a Gorla Maggiore sulla strada di via Baragiola intorno alle 18.15 di martedì 21 febbraio. Nell’impatto risultano ferite due persone di 76 e 71 anni, fortunatamente non in gravi condizioni.

Immediatamente dopo la chiamata sono partite tre ambulanze e l’elisoccorso da Como insieme ai carabinieri e agli uomini dei vigili del fuoco.

Per alcuni dei coinvolti è stato disposto il ricovero in ospedale con codice giallo.