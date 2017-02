Scontro fra due auto, senso unico alternato in via dei Campigli

Foto varie

Scontro fra due auto in via Campigli nella serata di martedì 28 febbraio. I mezzi si sono scontrati all’altezza del civico 82 intorno alle 17.30 e, seppur non gravi, ha provocato cinque feriti: due bambini di 8 e 9 anni e tre settantenni.

Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i vigili urbani. Per permettere il lavoro dei soccorritori è stato istituito un senso unico alternato.