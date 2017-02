Scontro fra due auto, un veicolo fuori strada

incidenti varie

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti intorno alle 9 di venerdì a Ternate per un incidente stradale in via Mazzini-SP 18.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate. Nell’impatto uno dei veicoli è finito fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.