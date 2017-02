Scontro in viale Europa, auto ribaltata

Scontro nella serata di venerdì 17 febbraio in viale Europa a Varese.

Galleria fotografica Incidente in viale Europa 4 di 9

Due auto si sono scontrate all’altezza della rotonda in via Uberti: una delle due, nell’impatto, si è ribaltata.

A bordo dell’Audi bianca due ragazze di 19 e 2i anni e un ragazzo di 22, molto spaventate ma in condizioni non gravi. Imponente però, visto l’aspetto dell’incidente, la macchina dei soccorsi: 118 e Vigili del Fuoco sono arrivati in pochi minuti.

Sulla trafficata strada di entrata della città, si è formato del traffico nei minuti subito seguenti l’incidente, avvenuto intorno alle 21.