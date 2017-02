Scontro lungo la provinciale, finiscono fuori strada

Oggi, giovedì 23 febbraio, alle ore 13.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti nella cittadina lacustre in via Aldo Moro, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento un fuoristrada e un furgone si sono scontrati. Nell’urto entrambi gli automezzi sono finiti fuori dalla sede stradale, quella cioè della SP 69.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato al recupero. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito.