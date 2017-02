Scontro salvezza per la Varesina. Il Legnano di Tomasoni va a Carate

(Foto Facebook – Varesina Calcio)

Ottava giornata di campionato per il Girone A di Serie D, che ha come piatto forte la sfida del “Franco Ossola” tra Varese e Caronnese. La giornata inizierà sabato 25 febbraio: alle ore 14.30 scenderà in campo il Chieri a Gozzano, mentre alle ore 15.00 il Borgosesia ospiterà il Pro Settimo. Tutte le altre sfida domenica 26 febbraio (ore 14.30) con Verbania – Varesina e Folgore Caratese – Legnano.

VERBANIA – VARESINA: Scontro salvezza al “Pedroli” tra Verbania e Varesina, appaiate in classifica a quota 24, sulla soglia della zona playout; squadre che arrivano a questa importante sfida con stati d’animo simili, in crescita. I piemontesi arrivano da un importante pareggio contro il Chieri, mentre la Varesina ha ritrovato la vittoria dopo tre mesi superando in casa la Bustese 3-1.

FOLGORE CARATESE – LEGNANO: Esordio sulla panchina del Legnano per mister Paolo Tomasoni, che proverà a raggiungere una difficile salvezza, essendo a sei punti dalla Bustese penultima. Il primo impegno per i lilla sotto la nuova guida tecnica sarà a Carate Brianza contro la Folgore, squadra che arriva dalla sconfitta sul campo della Pro Sesto.

SERIE D GIRONE A – 8a GIORNATA – Sabato 25 febbraio: ore 14.30 Gozzano – Chieri; ore 15.00 Borgosesia – Pro Settimo. Domenica 26 febbraio: Bustese – Pro Sesto; Cuneo – Casale; Folgore Caratese – Legnano; Inveruno – Pinerolo; OltrepoVoghera – Bra; Varese – Caronnese; Verbania – Varesina.

CLASSIFICA: Cuneo, Varese 47; Chieri 45; Caronnese 44; Pro Sesto 41; Inveruno 40; Borgosesia 39; Casale 35; Gozzano 34; Folgore Caratese 31; Bra 30; Verbania, Varesina 24; OltrepoVoghera 23; Pinerolo, Pro Settimo 21; Bustese 20; Legnano 14.