Scontro tra auto e bus nei pressi del carcere

scontro fra auto e bus in via Grandi a Varese

Piccolo scontro tra una macchina e un bus di linea nei pressi del carcere cittadino. È successo domenica 12 febbraio in via Giuseppe Grandi e il fatto non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze.

I due mezzi, però, sono rimasti incidentati. In particolare la Ford grigia che ha riportato gravi danni ad una ruota.