A8, scontro tra due automobili

Caronno Pertusella - Incidente stradale via Bergamo

Incidente sulla A8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Gallarate, verso Varese, intorno alle 22 e 10 di questa sera, lunedì 13 febbraio: coinvolte 2 automobili, una delle quali si è ribaltata.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 28 e il tratto autostradale è stato chiuso per quasi due ore per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il 118. Le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze.

Foto di repertorio