Scontro tra Galliate e Bodio, tre persone ferite

Incidente a Galliate Lombardo, tre persone in ospedale.

Galleria fotografica Incidente Galliate 4 di 6

Lo scontro, molto forte, tra le due auto è avvenuto in via Belvedere, al confine tra Galliate e Bodio Lomnago, nel primo pomeriggio di lunedì 27 febbraio. Nell’urto uno dei veicoli si è capovolto sulla sede stradale.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. È intervenuto anche l’elisoccorso per il trasporto in ospedale di due delle tre persone ferite.