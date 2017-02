Scossa di terremoto tra Veneto e Trentino

Foto varie

(immagine dal sito www.3bmeteo.com)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata avvertita questa mattina, alle 9.14, al confine tra Veneto e Trentino, in provincia di Trento.

L’epicentro è stato individuato alla profondità 11 km nella zona tra Vallarsa e Bastianello dove la scossa è stata nettamente avvertita dagli abitanti del Trentino ma anche in diverse zone della Lombardia orientale.

Non si segnalano particolari conseguenze in seguito al movimento sismico, ma la scossa è stata avvertita in una vasta zona anche ai piani bassi delle abitazioni