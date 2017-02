Scuola e viabilità nel tour di Cassani a Madonna in Campagna

Madonna in Campagna Gallarate

Viabilità e visita a scuola nel tour del sindaco Andrea Cassani nei quartieri.

Il tradizionale “giro” nei rioni a Madonna in Campagna a è iniziato dalla scuola elementare dove il primo cittadino (accompagnato dai consiglieri comunali Leonardo Martucci, Germano Dall’Igna ed Evelin Calderara) è stato accolto dalle maestre e dagli alunni di una classe quinta. Dopo il benvenuto con l’inno di Mameli, è iniziata una vera e proprio lezione sulla legalità tenuta dai ragazzi. E sempre i ragazzi (questa volta di quarta), al termine del momento istruttivo perfettamente architettato, hanno presentato le loro richieste per la loro scuola. Hanno chiesto al capo della giunta di centrodestra di essere sincero e in maniera sincera Cassani ha risposto che non avranno la piscina, ma che sarà possibile «agevolare convenzioni con quelle della Moriggia»e che farà il possibile per agevolare l’attività sportiva, iniziando dall’utilizzo del campo da calcio, al confine con il giardino della struttura.

Al termine foto ricordo con la classe, con le maestre Lorenza Guenzani e Giovanna De Luca e con le ex insegnanti del sindaco Paola Stefani e Rosalba Zagatti.

Cassani prima di salutare ha posto l’accento sul ruolo fondamentale della scuola nell’educazione. «Proprio in questi giorni – ha spiegato – stiamo facendo i conti con episodi di vandalismo e bullismo in una zona centrale della città. Si tratta di ragazzi di 13 e 14 anni che non hanno rispetto per niente e nessuno. Lo stesso rispetto che deve essere insegnato anche a scuole e che, da quello che ho visto e sentito questa mattina, qui viene spiegato come meglio non si potrebbe».

Il tour è proseguito seguendo le segnalazioni dei cittadini, arrivati puntuali all’appuntamento davanti al bowling. Prima tappa agli orti urbani di via Madonna in Campagna, poi una visita in tabaccheria e in farmacia, poi ancora in via Aleardi dove il problema illustrato è rappresentato dalla strada stretta e buia che rende pericoloso il contemporaneo passaggio, nei due sensi di marcia, di un’automobile e di un camion «che qui passano numerosi in entrata e in uscita dalla sede di Amsc». Ultima “fermata” in viale Milano dove è stata posta attenzione sul caos viabilistico «soprattutto nei fine settimana».

Settimana prossima ultimo appuntamento con i sopralluoghi nei rioni: sarà il turno di Cajello.