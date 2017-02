Se vai al teatro Tirinnanzi il parcheggio è gratis

foto di Legnano

Mai più problemi di parcheggio per gli spettatori del Teatro Tirinnanzi: sabato 18 febbraio sarà, infatti, la prima data in cui il parcheggio pubblico Cantoni di via Tirinnanzi sarà gratuito in concomitanza con gli spettacoli serali della stagione artistica. Questo, grazie all’accordo tra AMGA Legnano Spa e Comune, che prevede l’utilizzo gratuito del parcheggio dalle ore 20:00 alle ore 00:30 a beneficio degli spettatori del nuovo teatro cittadino.

In occasione del concerto dell’Orchestra da camera della Città di Legnano Franz Joseph Haydn, sarà dunque possibile utilizzare gratuitamente il parcheggio (Area Verde, piano interrato -1, ingresso da via Tirinnanzi). La prossima data in cui sarà possibile usufruire della convenzione sarà martedì 28 febbraio, per la commedia noir Rosalyn, con Marina Massironi e Alessandra Faiella.

Il parcheggio, al di fuori degli orari, indicati resterà a pagamento. Per informazioni e approfondimenti sulle modalità di utilizzo del parcheggio, le trovate qui.