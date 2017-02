La strettoia non fa più paura con il semaforo a telecomando

Clivio - semaforo telecomandato

Si sono conclusi i lavori per l’installazione del nuovo impianto semaforico che regolerà il transito all’incrocio tra via Cantello (la Sp3) e via Trentini , il punto più critico della viabilità nel centro di Clivio, con un incrocio di strade e una strettoia che strozza il traffico.

Un punto dove quotidianamente si registrano problemi, legati soprattutto al transito degli autobus di linea: veicoli in coda, mezzi incastrati e danni alle carrozzerie ormai non si contano più.

Una situazione annosa, che ha spinto la nuova amministrazione guidata da Peppino Galli interventire con la posa di un impianto semaforico di nuova generazione, che permette di adottare diverse modalità per regolare il traffico.

“Inizieremo con una fase sperimentale durante la quale il semaforo sarà azionato dagli autisti degli autobus delle due linee Varese-Clivio e Bisuschio-Clivio che hanno il capolinea qui in paese – spiega il sindaco – Per mezzi pesanti e autobus non di linea da tempo c’è un divieto di transito che li devia sulla strada più ampia verso la Baraggia e lo stradone di Saltrio, ma questi autobus, soprattutto nel periodo scolastico, non hanno alternative”.

Tra le diverse possibilità offerte dai nuovi semafori si è scelto di sperimentare quella dell’attivazione del semaforo tramite un telecomando che sarà in dotazione agli autisti, e che permetterà di fermare il traffico nel senso opporto per lasciare spazio all’autobus.

“Fino al 14 marzo il semafono sarà solo lampeggiante, in modo che gli automobilisti si possano abituare al nuovo impianto, poi fino al 15 maggio funzionerà con radiocomando attivato dall’autobus, dopo di che faremo una valutazione e vedremo se scegliere un altro sistema”.

La nuova centralina permette infatti altre soluzioni, tra cui il nomale timer a tempo, ma anche una funzione “intelligente” che conta le auto in transito nei due sensi e regola di conseguenza il funzionamento del semaforo.

Approfittando dei lavori di installazione, l’Amministrazione ha anche effettuato il rifacimento segnaletica orizzontale e la sistemazione della linea elettrica in via Cantello e via Trentini, oltre a posizionare la nuova segnaletica verticale.

L’intervento, costato complessivamente circa a 25mila euro, dovrebbe migliorare notevolmente la viabilità in un punto cruciale della viabilità di confine, dove transitano ogni giorno non meno di 3-4000 veicoli, e che diventa spesso critico nelle ore di punta del passaggio di frontalieri e studenti.