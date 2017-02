Senso unico alternato all’ingresso dell’autostrada

foto varie di Varese Laghi

A causa di urgenti e improrogabili lavori di manutenzione Anas ha comunicato al Comune di Varese che a partire da sabato mattina alle ore 7.00 sulla bretella autostradale di Varese verrà predisposto un senso unico alternato regolato da un semaforo.

A causa di questi interventi il traffico potrà subire forti disagi con code in entrata verso largo Flaiano e in uscita da via Sant’Imerio e via Magenta.

Per questo si consiglia fortemente a chi nei prossimi giorni percorrerà l’autostrada in entrata o in uscita da Varese di utilizzare gli svincoli autostradali di Gazzada o Buguggiate.