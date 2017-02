Serata con i fotografi e fotoamatori del Foto Club Varese

Il foto Club Varese ospite a Sesto Calende del Fotocinevideoclub Verbano: l’appuntamento è per il il 10 febbraio, alle ore 21.15, in Sala Elso Varalli presso Palazzo Comunale in Piazza Mazzini 16 a Sesto Calende.

Il Foto Club Varese, nasce nel 1972 e si propone di informare ed aggiornare i propri Soci nel campo della fotografia, radunando i fotoamatori e promuovendone i contatti personali per lo sviluppo della cultura fotografica e per il perfezionamento delle relative tecniche. Attuale Presidente in carica è Giuseppe Di Cerbo.

I componenti del club presenteranno gli audiovisivi prodotti dai soci singolarmente e un lavoro di equipe realizzato con tecnica di montaggio, sceneggiatura e ripresa semi professionale: f/22 Alla Ricerca del Rullino Perduto, un cortometraggio girato con la partecipazione di diversi soci, presentato in anteprima nell’ottobre 2016, a chiusura della prestigiosa rassegna varesina OKTOBERFOTO, evento organizzato dal Foto Club Varese con ricorrenza annuale, realizzato in collaborazione con il Comune di Varese, che con il 2017 giungerà alla decima edizione. Una rassegna fotografica internazionale dedicata alla fotografia amatoriale dei Fotoclub.

PROGRAMMA DEGLI AUDIOVISIVI CHE VERRANNO PRESENTATI NEL CORSO DELLA SERATA

Domani di Ferdinando Giaquinto – min. 5,16

In un cimitero di automobili abbandonato da decenni, la natura riconquista, giorno dopo giorno, i propri spazi. Un affascinante contrasto che evoca le atmosfere apocalittiche da “fine dell’umanità” e che fa riflettere su futuro della nostra civiltà.

Due passi in galleria – Alessandro Lenti – Sara Marzaroli – min. 4,57

Opera architettonica che unisce pedonalmente due edifici simbolo di Milano, il Duomo e il Teatro La Sacala, è da sempre uno dei posti più visitati e affollati dai turisti di un weekend, e da chiunque transiti per il centro di Milano.

Perchè non posso – Roberta Rigamonti – min. 1,11

Questo audiovisivo è stato creato per trasmettere a tutti il fatto che in troppi posti purtroppo non è possibile portare il proprio cane, troppi sono i divieti per loro quando invece è proprio l’uomo che con la sua inciviltà sporca e getta spazzatura ovunque inquinando laghi, strade, parchi; ma a pagarne le conseguenze sono i cani che si ritrovano troppo spesso a non poter circolare nemmeno nei parchi. In molti luoghi ormai anche se sei munito di tutto il necessario per pulire quando il tuo animale sporca l’accesso per lui e’ comunque negato e questo non e’ giusto! I cani devono poter andare ovunque, basta con i divieti!!!

f/22 alla ricerca del rullino perduto – min. 13,16

In un altrove che non ha tempo … una storia sul filo dell’esposizionine … due agenti … i nemici di sempre … una garden city vestita di noir … una missione: cambiare la storia … una corsa contro il tempo di scatto … una sola speranza una sola occasione.

f/22 the making of – min. 4,33

Il dietro le quinte di f/22