Serata da incubo per i pendolari. “Ma RFI fa manutenzione?”

Stazione Vanzago Pendolari Trenord

Un’altra serata di passione per i pendolari della Milano-Gallarate e delle linee afferenti, questa volta per colpa dei guasti sulla linea: prima un guasto a Treviglio nella bergamasca (capolinea delle linee S5 e S6 che attraversano Milano e raggiungono Varese e Novara), poi un secondo guasto a Besnate sulla Gallarate-Luino, ad un passaggio a livello.

«Ci chiediamo, ma Rfi fa manutenzione? Come la fa?» è la domanda che si pone Raffaele Specchia, del comitato Pendolari Gallarate-Milano. Che segnala anche che «Trenord ha mandato un composizione ridotta sul treno 5324, un Coradia con un solo treno» (anziché con due convogli accoppiati per garantire più carrozze). Il disagio si è tradotto in molti treni in ritardo e grande rabbia dei pendolari, costretti a un nuovo viaggio problematico.

«In questo caos, Regione Lombardia dove è finita?» si chiede Specchia. Il Comitato Pendolari, tra l’altro, aveva chiesto nell’autunno scorso anche la convocazione della Commissione Infrastrutture, dove siedono anche i varesini Alfieri (Pd), Ferrazzi (Maroni presidente) e Giampietro Reguzzoni (Lega Nord).