Serata partecipata sulla nuova viabilità

Foto varie

“Valutare ulteriori modifiche e migliorie alla viabilità”: sarà questo l’obiettivo annunciato dal sindaco Silvio Aimetti del nuovo gruppo di lavoro composto dai cittadini per lavorare sulla viabilità, tema che ha appassionato i tanti cittadini intervenuti ieri, venerdì ad un incontro pubblico.

«Una bella serata di partecipazione al termine dei tre mesi di sperimentazione della nuova viabilità» ha commentato lo stesso Aimetti in un post su facebook.

Fra il pubblico erano presenti persone che hanno svolto il ruolo di Amministratori Comunali in epoche passate, «sarebbe bello che alcuni di loro si rendessero disponibili a collaborare» ha scritto il sindaco, aggiungendo due considerazioni, sulla partecipazione pubblica e sul ruolo dei commercianti.

«E’ stato bello vedere tanta gente, purtroppo però ai Consigli Comunali e ad altre importanti ricorrenze (cito ad esempio la mostra fotografica sulla giornata della memoria inaugurata martedì scorso) il pubblico si riduce ad una o 2 persone. Abbiamo proiettato alcune foto di cestini della spazzatura pieni di rifiuti, e questo malgrado la presenza sugli stessi di appelli a mantenere il decoro e la pulizia del nostro bellissimo Comune».

«Perché riteniamo sia importante preservare ed incentivare la presenza dei commercianti a Comerio, forse sono di parte (ed i Comeriesi sanno il perché) ma per me i piccoli negozi svolgono una funzione sociale importante. Nei supermercati siamo sempre di corsa, salutiamo i conoscenti dicendo sempre che dobbiamo fare qualcosa dopo, nei piccoli negozi l’atmosfera è diversa, le persone si conoscono, parlano, scherzano, vivono ad una velocità normale. Nei prossimi mesi lavoreremo, come abbiamo fatto in altri ambiti (scuola e sociale) per garantire in modo armonioso le diverse esigenze emerse (parcheggi, sicurezza, accessibilità, sviluppo del commercio). Da ultimo un grazie di cuore alla mia maggioranza, siamo una squadra fortissimi.…pensando a ….. (cit. Checco Zalone :-))», ha concluso Aimetti.