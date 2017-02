Serie C1: risale il Varese, si ferma il Malpensa

Foto varie di rugby

CERNUSCO – VARESE 15-31

Nella seconda giornata della Poule Promozione, il Varese ha vinto 31 a 15 in casa del Cernusco. I biancorossi hanno così riscattato la sconfitta patita all’esordio contro i Cadetti del Lyons Piacenza. Nella gara disputata a Cernusco si è visto un Varese determinato e concreto nei primi minuti, poi sulla lunga distanza i biancorossi hanno calato il ritmo concedendo spazio alla manovra avversaria. Già al 2′ la squadra di Galante e Donoghue è passata a condurre grazie a una bella meta segnata dal trequarti centro Stefano Sessarego. Cinque minuti dopo, i biancorossi sono andati in meta con capitan Matteo Maccarelli che ha concluso in maniera vincente una rolling maul in cui gli avanti hanno spinto a regola d’arte. Purtroppo Broggi ha fallito entrambe le trasformazioni così il punteggio è rimasto sul 10-0 a favore degli ospiti. Al 29’ un’indecisione varesina ha permesso al Cernusco di andare in meta con Manzoni che ha dimezzato lo svantaggio: niente da fare infatti per Falcone che ha fallito la trasformazione (5-10). La risposta del Varese è arrivata un paio di minuti dopo con Maccarelli, in meta per la seconda volta; Broggi centrando i pali ha portato il Varese a dodici lunghezze di vantaggio. Appena prima dell’intervallo, le due squadre si sono trovate in inferiorità numerica per i gialli che l’arbitro Forleo ha inflitto a Chiesa e Maccarelli e il primo tempo si è concluso sul 17 a 5 in favore della squadra biancorossa.

A inizio ripresa Falcone ha ridotto le distanze (8-17) centrando un piazzato, ma al 7’ il direttore di gara ha assegnato al Varese una meta di punizione che Broggi ha trasformato portando gli ospiti sul 24-8 in loro favore. Nell’assegnazione della marcatura, l’arbitro ha comminato anche un giallo a Marzio Galimberti, il tallonatore del Cernusco. Al 21’ il Varese ha segnato la quinta meta marcata da Stefano Sessarego, doppietta personale per lui, trasformazione per Broggi e massimo vantaggio per i biancorossi (8-31). Nei minuti finali Alessio Padula si è beccato un rosso diretto per comportamento scorretto verso un avversario, poi proprio allo scadere il Cernusco ha segnato con Jacopo Chiesa l’ultima meta del match. Falcone ha trasformato e la partita è terminata sul 31 a 15 in favore del Varese.

Intanto, l’Amatori & Union Milano che alla vigilia guidava solitaria la classifica, ha fatto il colpaccio a Piacenza rafforzando il primato. Una buona notizia anche per Varese che aggancia così al secondo posto i Lyons. In seconda posizione ci sono anche Formigine e Rozzano. Chiude il Cernusco con un punto. Il 5 marzo il Varese sfiderà in trasferta il Chicken Rozzano.

Varese: F. Bianchi, Rizzotto (Gramaglia), Taverna, S. Sessarego (Pellumbi), Gallo (Banfi), Broggi, Padula, Bobbato, Maccarelli (c.), Contardi, Castiglioni (Lacché), Spiteri, Lawahidi (Maccagnan), G. Sessarego (Maletti), Gulisano. Ne Bosoni. All: Galante e Donoghue.

Poule Promozione (2a giornata): Cernusco-Varese 15-31, Cadetti del Lyons Piacenza-Amatori & Union Milano 30-33, Highlanders Formigine-Chicken Rozzano 44-35.

Classifica: Amatori&Union Milano 10, Cad. del Lyons Piacenza, VARESE, Chicken Rozzano, Highlanders Formigine 5, Cernusco 1.

MALPENSA – MONZA 5-38

Dopo l’ottima prestazione della prima giornata, il Malpensa è stato battuto all’Atleti Azzurri d’Italia, dal Monza che ora comanda la classifica a punteggio pieno. Parecchie defezioni nei trequarti, hanno influito molto sull’esito della sfida per i gallaratesi già sotto 14 a 0 all’intervallo. Nella ripresa si attendeva la scossa per provare la rimonta, ma nonostante la meta segnata da Gianluca Cassia, i brianzoli hanno fatto loro la sfida aggiudicandosela con un largo 38 a 5. La prossima partita sarà giocata a Rho il 5 marzo. Un incontro significativo soprattutto per il tecnico Fabio Brega che da mediano di mischia, ha disputato due campionati proprio nella squadra dell’alto milanese.

Malpensa: Bagatella (Albini), Berra, Marrazza, Airoldi, Cassia, Cattaneo, Legnani, (Tomasoni), Casnaghi (c.), Gagliostro (Pennestrì), Colombo (Teot), Formica, Schuitemaker (Bidorini), Giarola (Serra), Masiero, Altomare. All.: Pennestrì e Brega.

Poule Salvezza (2a giornata): Malpensa-Monza 5-38, Cadetti del Cus Milano-Rho 19-14, Lainate-Delebio 68-17.

Classifica: Monza 10, Lainate 7, MALPENSA 5, Cad. del Cus Milano 4, Rho 3, Delebio 0.